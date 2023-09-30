H&M ввел плату за возврат товаров, но касается это не всех покупателей

Отныне при возврате товаров в H&M в Англии придется платить комиссию за возврат товара. «Это экономически разумный шаг, поскольку он препятствует покупателям приобретать товары оптом через Интернет, а затем возвращать большую их часть», - комментирует британский эксперт по розничной торговле. Об этом пишет Elu24.