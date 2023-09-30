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H&M ввел плату за возврат товаров, но касается это не всех покупателей

Стен Таливеэ
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H&M. Снимок иллюстративный.
H&M. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Scanpix

Отныне при возврате товаров в H&M в Англии придется платить комиссию за возврат товара. «Это экономически разумный шаг, поскольку он препятствует покупателям приобретать товары оптом через Интернет, а затем возвращать большую их часть», - комментирует британский эксперт по розничной торговле. Об этом пишет Elu24.

Как пишет The Mirror, компания H&M негласно вводит новую плату в размере 1,99 фунта стерлингов (2,30 евро - прим. ред.) для покупателей, желающих вернуть товар, заказанный через Интернет. Плата не взимается, если товар бракованный, неправильный или у покупателя есть карта постоянного клиента H&M.

Представитель H&M сообщил Би-би-си, что плата была введена летом этого года. Джонатан де Мелло, эксперт в области розничной торговли, отметил, что интересно то, что компании вводят такую плату негласно, но признает, что это разумное решение.

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