Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: кто сегодня рискует стать жертвой мошенников

Очень непросты и противоречивы семейные отношения. Только те, кто действительно терпелив и мудр, смогут найти общий язык с родственниками, остальные же провоцируют конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад - не пренебрегайте этими приятными лекарствами.

Овен

День сложный, но по-своему увлекательный. Овнам не следует проявлять легкомыслие, совершать необдуманные поступки - слишком велика опасность навредить себе и своим близким. Некоторым представителям знака придется заняться решением старых проблем, другие же будут с грустью вспоминать о давно ушедших временах. В ностальгических настроениях не было бы ничего страшного, если бы вы не утрачивали под их влиянием здравого смысла. Попытки вернуться к прошлому напрасны и могут иметь печальные последствия для тех, кто уже связан новыми обязательствами.

Общее снижение жизненного потенциала сказывается на настроении и самочувствии. Вам следует вспомнить о пользе здорового питания, физкультуры, правильного режима дня. Отказаться от вредных привычек будет относительно легко.

Телец

Хороший день - интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.