ПУГАЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Ребенок забрался на опасно высокий столб на детской площадке. Очевидец: никто даже не шелохнулся

«Этот мальчик лез по столбу, как будто взбирался по канату. Не этом снимке еще не самая страшная поза, стоя наверху он прыгал вверх-вниз. Никто не шелохнулся», - говорит житель Тарту Ардо, который стал свидетелем опасной ситуации на детской площадке рядом с Tartu Kaubamaja, а потом попробовал призвать ребенка к порядку.