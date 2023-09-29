«Он стоял наверху и прыгал», - рассказывает житель Тарту, ставший свидетелем страшной картины на детской площадке рядом с Tartu Kaubamaja, где маленький мальчик без присмотра родителей забрался на опасно высокий столб, пишет Elu24.
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ПУГАЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Ребенок забрался на опасно высокий столб на детской площадке. Очевидец: никто даже не шелохнулся
«Этот мальчик лез по столбу, как будто взбирался по канату. Не этом снимке еще не самая страшная поза, стоя наверху он прыгал вверх-вниз. Никто не шелохнулся», - говорит житель Тарту Ардо, который стал свидетелем опасной ситуации на детской площадке рядом с Tartu Kaubamaja, а потом попробовал призвать ребенка к порядку.