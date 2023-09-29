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ПУГАЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Ребенок забрался на опасно высокий столб на детской площадке. Очевидец: никто даже не шелохнулся

Анналийза Кёсс
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Фото: Sille Annuk

«Он стоял наверху и прыгал», - рассказывает житель Тарту, ставший свидетелем страшной картины на детской площадке рядом с Tartu Kaubamaja, где маленький мальчик без присмотра родителей забрался на опасно высокий столб, пишет Elu24.

«Этот мальчик лез по столбу, как будто взбирался по канату. Не этом снимке еще не самая страшная поза, стоя наверху он прыгал вверх-вниз. Никто не шелохнулся», - говорит житель Тарту Ардо, который стал свидетелем опасной ситуации на детской площадке рядом с Tartu Kaubamaja, а потом попробовал призвать ребенка к порядку.

Ребенок на столбе на детской площадке Tartu kaubamaja.
Ребенок на столбе на детской площадке Tartu kaubamaja. Фото: Erakogu
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