LIMON LIVE ⟩ «Говорила по-русски»: стендап-звезда из Таллинна похвасталась внушительным гонораром на украинском ТВ

Бывшая ученица Таллиннской гимназии Лаагна приняла участие в популярном украинском юмористическом шоу «Розсміши Коміка» еще в конце 2021 года, но из-за войны выпуск с нашей соотечественницей вышел в эфир лишь этим летом. Отрывки из него до сих пор активно обсуждаются в Сети - народ хохочет до колик.

Анастасия Курчикова и в Таллинне пробует себя в стендапе. Харизматичная девушка участвует в различных местных шоу и влюбляет в себя публику своей непосредственностью. «Я во многих подвалах выступаю», - шутит она. Поэтому поездка на передачу «Розсміши Коміка», которая выходит на украинском канале 1+1, стала важным этапом в становлении молодого комика.

Фото: Mihkel Maripuu

Цель участника - любой ценой заставить жюри засмеяться или хотя бы улыбнуться. Это необходимо успеть сделать за одну минуту. Если участнику это удается, то он выигрывает одну тысячу гривен, после чего имеет право либо забрать деньги и уйти, либо взять еще одну минуту, чтобы продолжить выступление и выиграть больше.

Говорила Анастасия Курчикова на шоу по-русски. «Это не было какой-то проблемой. Шоу снималось до войны, да и мы были как иностранцы. Но с нами говорили по-украински», - рассказывает она.