Анастасия Курчикова смогла рассмешить звездных комиков и выиграть внушительную сумму за двенадцать секунд выступления одной только фразой: «Всем привет! Меня зовут Настя. Я из Эстонии, из Таллинна!» Сегодня эта самая знаменитая юмористка Настя стала героиней пятничного выпуска Limon LIVE.
LIMON LIVE ⟩ «Говорила по-русски»: стендап-звезда из Таллинна похвасталась внушительным гонораром на украинском ТВ
Бывшая ученица Таллиннской гимназии Лаагна приняла участие в популярном украинском юмористическом шоу «Розсміши Коміка» еще в конце 2021 года, но из-за войны выпуск с нашей соотечественницей вышел в эфир лишь этим летом. Отрывки из него до сих пор активно обсуждаются в Сети - народ хохочет до колик.
Анастасия Курчикова и в Таллинне пробует себя в стендапе. Харизматичная девушка участвует в различных местных шоу и влюбляет в себя публику своей непосредственностью. «Я во многих подвалах выступаю», - шутит она. Поэтому поездка на передачу «Розсміши Коміка», которая выходит на украинском канале 1+1, стала важным этапом в становлении молодого комика.
Цель участника - любой ценой заставить жюри засмеяться или хотя бы улыбнуться. Это необходимо успеть сделать за одну минуту. Если участнику это удается, то он выигрывает одну тысячу гривен, после чего имеет право либо забрать деньги и уйти, либо взять еще одну минуту, чтобы продолжить выступление и выиграть больше.
Говорила Анастасия Курчикова на шоу по-русски. «Это не было какой-то проблемой. Шоу снималось до войны, да и мы были как иностранцы. Но с нами говорили по-украински», - рассказывает она.
Настя переживала, что выпуск с ее участием вообще не выйдет, ведь из-за войны юмористическое шоу на украинском ТВ приостановили. Но минувшим летом не только жители Украины, но и жители Эстонии увидели выступление Насти на шоу. Этот выпуск, к слову, можно до сих пор посмотреть в YouTube. Настя и сама-то не понимает, почему ее выступление произвело такой фурор и знаменитые украинские комики буквально катались по полу от смеха от ее фраз. Ведь сама-то она была в кадре крайне серьезна.
«У всех приезжих спрашивали, откуда они приехали. Думали, из России, мы же говорим по-русски. А я же не из России, что мне еще оставалось. Вот я и говорю: почитайте бумажечку, там все написано, а они почему-то рассмеялись, за что им огромное спасибо», - рассказывает Настя.
Смешила она именитых комиков не бесплатно. Таллиннка смогла рассмешить звездных комиков и выиграть пять тысяч гривен за двенадцать секунд выступления одной только фразой: «Всем привет! Меня зовут Настя. Я из Эстонии, из Таллинна». Дальше шутки продолжились, и гонорар юмористки вырос. В итоге Настя заработала за пять минут шоу 750 евро. Такие гонорары на эстонском ТВ точно не встретишь.
«В передаче тебе дают гору денег, ты с ними идешь. Я даже думала, как я с этим уеду. А по факту дают бумажку», - рассказала Настя.
На что потратила? «Спокойно прожила месяц, немножко подороже потребительскую корзину взяла просто», - с улыбкой рассказывает участница Limon LIVE. Кем работает Настя, когда не шутит, с кем она живет и почему не решается юморить на государственном языке, хотя и окончила гимназию на эстонском, узнаете в новом выпуске Limon LIVE.
К слову, Насте удалось рассмешить ведущих шоу Свету и Эдгара, спешите поднять себе настроение и вы!