ГАЛЕРЕЯ ⟩ Актер Максим Аверин теперь развлекает пассажиров круизного лайнера Таллинн – Стокгольм?

Сходство между этими двумя артистами - поразительное! И не только внешнее. Харизма обоих, безусловно, подкупает. Но что сейчас происходит на самих круизных судах, курсирующих по маршруту Таллинн - Стокгольм - Таллинн, что туда съехались танцоры и акробаты чуть ли не со всего мира? И один из главных героев шоу так сильно напоминает актера Максима Аверина, хотя является совершенно другим человеком, приехавшим в Эстонию на гастроли из Испании c шоу-программой Ultimate Fiesta from Spain. Их коллектив Romantic Corporate уже успел выступить не только перед эстонскими журналистами, но и перед изумленными пассажирами круизного судна Baltic Queen. 19 сентября они опубликовали яркое видео на странице в Instagram, показав, чем занимаются на сцене и во время перерывов между выступлениями.