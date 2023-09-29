ГАЛЕРЕЯ ⟩ Актер Максим Аверин теперь развлекает пассажиров круизного лайнера Таллинн – Стокгольм?

Танцор шоу-бара поразил невероятным сходством со знаменитостью, а также артистизмом. Когда он вышел на сцену круизного судна, журналисты напряглись. Неужели актер Максим Аверин решил перебраться в Эстонию и развлекать публику на паромах Tallink новым жарким танцевальным шоу?
Сходство между этими двумя артистами - поразительное! И не только внешнее. Харизма обоих, безусловно, подкупает. Но что сейчас происходит на самих круизных судах, курсирующих по маршруту Таллинн - Стокгольм - Таллинн, что туда съехались танцоры и акробаты чуть ли не со всего мира? И один из главных героев шоу так сильно напоминает актера Максима Аверина, хотя является совершенно другим человеком, приехавшим в Эстонию на гастроли из Испании c шоу-программой Ultimate Fiesta from Spain. Их коллектив Romantic Corporate уже успел выступить не только перед эстонскими журналистами, но и перед изумленными пассажирами круизного судна Baltic Queen. 19 сентября они опубликовали яркое видео на странице в Instagram, показав, чем занимаются на сцене и во время перерывов между выступлениями.
А вот и тот самый танцор крупным планом, который напомнил всем известного актера.
Сейчас на Балтийском море проходит, как говорят организаторы проекта, «самая крутая фиеста» - Beat Boat Festival 2023, где пассажиров лайнера Таллинн - Стокгольм - Таллинн развлекают различные актеры, танцоры, шоумены и певцы из стран Латинской Америки. Кроме того, в меню включены блюда мексиканской, испанской и других кухонь. Гостям на ужин предлагают салаты и супы с морепродуктами, тапас, начос и многое другое.
Смотрите, чем кормят и как развлекают гостей судна, решивших отправиться в поездку в Стокгольм!