Вперед за буйством красок: названы самые живописные страны Европы для посещения осенью

Туристы любят посещать красивые и фотогеничные места в любое время года, потому при выборе места для отдыха осенью немалую роль играют цвета. Ведь выходя на улицу и видя вокруг яркие желтые и красные тона, меланхоличное настроение под конец года сразу же поднимается.

При этом во многих европейских направлениях осенние цвета дополняются многовековыми замками, старинными зданиями и уютными городками. Еще одним большим преимуществом путешествий по Европе осенью является меньшее количество людей.

Издание Travel Off Path назвало пять лучших мест в Европе, где можно насладиться потрясающими осенними красками.

1. Лапландия, Финляндия. Помимо яркой листвы, этот регион предлагает одни из лучших условий для наблюдения за северным сиянияем осенью и весной – в тендеме это гарантирует невероятные цветовые впечатления. Например, туристы могут отправиться в национальный парк Оуланка, где их ждут пышный лес, крутые ущелья и огромные водопады.

2. Долина Луары, Франция. Это место, куда вы отправляетесь за вином, но остаетесь ради прекрасных красок природы. Луара, где когда-то жили короли и знать, предлагает туристам идеальные пейзажи с осенней листвой, когда даже виноградники становятся темно-красными и пурпурными, и красивыми французскими замками.