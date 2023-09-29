ФОТО ⟩ Как выглядит 54-летняя Дженнифер Лопес без макияжа вблизи

«День в спа… Я после процедуры увлажнения лица с бустером от JLo Beauty», - процитировали Лопес в подписи.

На снимке актриса и певица запечатлена без макияжа, в халате и с гладко зачесанными волосами.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес - более 30 картин.