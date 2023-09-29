ФОТО ⟩ Легендарный рестлер и актер Халк Хоган женился в 70 лет

Избранницей 70-летнего шестикратного чемпиона WWE стала 45-летняя Скай Дейли, с которой он познакомился полтора года назад на вечеринке у друзей.

О свадьбе Халка стало известно благодаря его сыну от первого брака. 32-летний Ник приехал поздравить отца и выложил в Instagram несколько фотографий.

На Скай было бежевое атласное платье без бретелек, ее светлые волосы были распущены, и она несколько раз продемонстрировала кольцо, которое преподнес ей счастливый жених. Сообщается, что это обручальное кольцо с бриллиантом в 6 каратов стоимостью 100 тысяч долларов.