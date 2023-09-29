Немногим повезет: астролог Глоба рассказала, кого из знаков Зодиака в октябре не покинет удача

Главные счастливчики октября - Овны. По словам астролога, представители этого знака почувствуют прилив энергии. Глоба советует им развивать интересные проекты, ведь в будущем они смогут принести успех. В рабочей сфере следует полагаться на своих партнеров и коллег. Начальство высоко оценит ваши стремления и вознаградит за труд. В личной жизни у Овнов также будет все хорошо. В этом месяце они смогут позволить себе небольшое путешествие.