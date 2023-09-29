ФОТО ⟩ «Они похожи на желейных мишек!» Жительница Ида-Вирумаа наткнулась в лесу на необычные грибы

«Они были такими красивыми, я не поняла, что это такое. На ощупь грибы были похожи на жевательные конфеты», - рассказывает грибник со стажем Кирсти, которая впервые увидела необычный вид в прошлые выходные в Кохтла-Нымме. О своей находке она рассказала в группе в Facebook «Eestimaa seened».