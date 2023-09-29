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ФОТО ⟩ «Они похожи на желейных мишек!» Жительница Ида-Вирумаа наткнулась в лесу на необычные грибы

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock

«Внешне они были похожи на желейных мишек», - рассказывает Кирсти, нашедшая редкий гриб в Кохтла-Нымме. По словам миколога Тартуского университета Кадри Пяртель, этот вид близок к исчезновению.

«Они были такими красивыми, я не поняла, что это такое. На ощупь грибы были похожи на жевательные конфеты», - рассказывает грибник со стажем Кирсти, которая впервые увидела необычный вид в прошлые выходные в Кохтла-Нымме. О своей  находке она рассказала в группе в Facebook «Eestimaa seened».

Гепиния гельвеллоидная (Tremiscus helvelloides)
Гепиния гельвеллоидная (Tremiscus helvelloides) Фото: Kirsti Paavel
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