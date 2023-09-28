Какому знаку Зодиака повезет 29 сентября

Сложный лунный день, в течение которого активизируются силы зла: они оказывают негативное влияние на все сферы нашей жизни, а сопротивляться им можно, только выбирая сторону добра. Не самое лучшее время для активной работы, от новых начинаний и вовсе необходимо отказаться – ни одно дело не удастся довести до победного конца. Желательно посвятить время доведению до ума уже начатых проектов, что будет вполне логично в финале рабочей недели, к тому же, в них уже нельзя ничего испортить.