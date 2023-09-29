Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно противостоять соблазнам

Овен

Велика вероятность неприятного открытия, который придется сделать в отношении кого-то из близких: тот, кого вы привыкли считать другом, на самом деле таковым не является, поэтому не стоит за него держаться.

Телец

На первый план выйдут отношения с детьми – особенно, тинейджерского возраста: необходимо, хотя бы ненадолго забыв о работе, уделить им время и внимание, иначе впоследствии придется исправлять ошибки в воспитании.

Близнецы

Лень, которая может одолевать вас с самого утра, придется преодолевать усилием воли: финал рабочей недели – хорошее время для завершения дел, над которыми вы работали весь предыдущий период.

Рак

Сегодня создадутся благоприятные условия для того, чтобы избавиться от неприятных воспоминаний, которые не добавляют вам оптимизма и не создают хорошее настроения, так что можно смело с ними расставаться.

Лев

Откажитесь от советов, которые будут сегодня с большой охотой давать вам окружающие: даже руководствуясь благими намерениями, они, скорее всего, не смогут понять, что нужно именно вам, а, значит, ошибутся.

Дева

Решив помириться со старым другом, отношения с которым в последнее время оставляют желать лучшего, ни в коем случае не вспоминайте о былых обидах – рискуете оттолкнуть его от себя навсегда.

Весы