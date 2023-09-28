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СМИ: Тимати в прошлом году посещал одну из Балтийских стран

Limon.ee
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Фото: скриншот сюжета "Настоящего Времени"

Несмотря на многочисленные ограничения на путешествия для граждан России, это не мешает российским звездам шоу-бизнеса и пропагандистам наслаждаться отдыхом в Европе, рассказывает издание «Настоящее Время». А в прошлом году Ригу посетил и рэпер Тимати, ярый сторонник Владимира Путина, пишет RUS TVNET.

Как выяснило издание, 40-летний рэпер в прошлом году был замечен в Тихом центре Риги. Его опознали трое журналистов. Предполагается, что Рига была для него лишь короткой остановкой, поскольку он направлялся в Грецию - страну Евросоюза.

Как сообщает «Настоящее Время», в Латвии у российских звезд нередко есть недвижимость, которую они покупали, чтобы получить в стране ВНЖ. Вероятно, Тимати приезжал его продлить. В санкционный список ЕС он попал только летом этого года, почти через год после того, как выразил готовность лично взять в руки оружие и пойти на войну против Украины, передает издание. 

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