СМИ: Тимати в прошлом году посещал одну из Балтийских стран

Как выяснило издание, 40-летний рэпер в прошлом году был замечен в Тихом центре Риги. Его опознали трое журналистов. Предполагается, что Рига была для него лишь короткой остановкой, поскольку он направлялся в Грецию - страну Евросоюза.

Как сообщает «Настоящее Время», в Латвии у российских звезд нередко есть недвижимость, которую они покупали, чтобы получить в стране ВНЖ. Вероятно, Тимати приезжал его продлить. В санкционный список ЕС он попал только летом этого года, почти через год после того, как выразил готовность лично взять в руки оружие и пойти на войну против Украины, передает издание.