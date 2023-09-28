СМИ: Тимати в прошлом году посещал одну из Балтийских стран

Несмотря на многочисленные ограничения на путешествия для граждан России, это не мешает российским звездам шоу-бизнеса и пропагандистам наслаждаться отдыхом в Европе, рассказывает издание «Настоящее Время». А в прошлом году Ригу посетил и рэпер Тимати, ярый сторонник Владимира Путина, пишет RUS TVNET.
Как выяснило издание, 40-летний рэпер в прошлом году был замечен в Тихом центре Риги. Его опознали трое журналистов. Предполагается, что Рига была для него лишь короткой остановкой, поскольку он направлялся в Грецию - страну Евросоюза.
Как сообщает «Настоящее Время», в Латвии у российских звезд нередко есть недвижимость, которую они покупали, чтобы получить в стране ВНЖ. Вероятно, Тимати приезжал его продлить. В санкционный список ЕС он попал только летом этого года, почти через год после того, как выразил готовность лично взять в руки оружие и пойти на войну против Украины, передает издание.
Ольга Бузова посещала оккупированные территории Украины, а Тимати заявлял о готовности отправиться воевать. Однако это не мешает им проводить отпуск в Европе.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 26, 2023
В странах ЕС отдыхают российские знаменитости, пропагандисты и даже офицеры. Рассказываем, почему им это удается pic.twitter.com/R3L9fjY2nC