Звезда фильма «Кингсмен» Марк Стронг будет восстанавливать украинские школы

В этом году 5 августа, в свой день рождения Марк Стронг принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне, целью которого было собрать средства на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области. С этого дня он будет помогать восстанавливать украинские школы и поддерживать украинских педагогов уже как посол официальной фандрейзинговой платформы Украины.

В ходе онлайн-звонка президент Украины Владимир Зеленский выразил Марку Стронгу благодарность за поддержку Украины. В свою очередь, всемирно известный актер отметил, что для него честь быть голосом украинских детей: