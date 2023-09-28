Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

«Любимый муж и отец Майкл мирно скончался в госпитале после приступа пневмонии, рядом с его койкой находились жена Энн и сын Фергюсон», - пишет британское издание.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. До 1945 года он жил с родителями в этом городе, после чего его отец получил работу по восстановлению разрушенного бомбардировками Лондона и семья переезжает в Англию. Гэмбон учился в католическом колледже, однако бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет.

В кино он стал сниматься с 1965 года. Впервые он появился в эпизоде фильма «Отелло». В течение порядка двадцати лет играл в кино второстепенные и эпизодические роли, будучи широкоизвестным театральным мастером.

В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар», после чего стал получать главные роли во многих кинокартинах.