ФОТО ⟩ Певица Шер вновь воссоединилась с младшим ее на сорок лет бойфрендом

Для выхода в свет артистка надела черный топ с глубоким вырезом и пару таких же брюк. Сверху звезда накинула белый пиджак с черной вышивкой, а вокруг ее пояса был завязан большой белый платок с вышивкой. Волосы она оставила распущенными, а завершал образ легкий макияж.

Александр выглядел щеголевато в черном костюме и подходящих туфлях, которые он сочетал с белоснежной рубашкой. Пара сидела в первом ряду и была в отличном настроении.

Александр Эдвардс и Шер. Фото: JULIEN DE ROSA/AFP

После разговоров о расставании в мае этого года они появились снова в начале этого месяца, когда они ужинали вместе в ресторане Funke в Беверли-Хиллз.

Сейчас имя Шер снова на слуху из-за скандала вокруг того, что 30 ноября 2022 года она наняла четырех мужчин, чтобы они похитили ее проблемного 47-летнего сына Элайджу Блю Оллмана из нью-йоркского отеля. Мужчина как раз собирался помириться со своей женой в годовщину их свадьбы, как утверждают судебные документы. Обвинение зафиксировано в бумагах, предоставленных 5 декабря 2022 года женой Оллмана Мари Кинг, с которой он подал на развод в 2021 году.

По словам невестки Шер, артистка очень переживала за здоровье сына.

Последние шесть месяцев Элайджа жил в знаменитом отеле Chateau Marmont и выглядел неважно. Сейчас он, как предполагается, находится в реабилитационном центре в Пасадене, штат Калифорния, после того, как потерял сознание на тротуаре, ведущем ко входу в отель.