Детки выросли: звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью

Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Фото: Dylan Martinez

Девочку назвали Элио Оушен. «Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко», - написала она под фотографией девочки.

Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились весной прошлого года, их свадебная церемония прошла в Сан-Хуан-Капистрано. В остальном же о личной жизни Бонни известно немного: актриса не любит делиться подробностями с поклонниками.

А в апреле этого года впервые стал отцом ее партнер по съемкам Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера. Известие об этом активно обсуждали в Сети. «Если он не назовет ребенка Джеймс Сириус, я буду очень разочарована», - шутили пользователи.