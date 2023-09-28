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Детки выросли: звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью

Limon.ee
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Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана".
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Фото: imago stock&people

Звезда фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт, которая сыграла роль Джинни Уизли, впервые стала матерью: у нее и ее супруга Эндрю Лококо родилась дочь. Об этом актриса рассказала в соцсетях, пишет Сплетник.

Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере.
Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Фото: Dylan Martinez

Девочку назвали Элио Оушен. «Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко», - написала она под фотографией девочки.

Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились весной прошлого года, их свадебная церемония прошла в Сан-Хуан-Капистрано. В остальном же о личной жизни Бонни известно немного: актриса не любит делиться подробностями с поклонниками.

А в апреле этого года впервые стал отцом ее партнер по съемкам Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера. Известие об этом активно обсуждали в Сети. «Если он не назовет ребенка Джеймс Сириус, я буду очень разочарована», - шутили пользователи.

В этом году также стало известно о том, что по мотивам книг Джоан Роулинг снимут сериал о Гарри Поттере. Сама писательница также примет участие в создании сериала, несмотря на трансфобный скандал вокруг неё.

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