Детки выросли: звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью

Звезда фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт, которая сыграла роль Джинни Уизли, впервые стала матерью: у нее и ее супруга Эндрю Лококо родилась дочь. Об этом актриса рассказала в соцсетях, пишет Сплетник.
Девочку назвали Элио Оушен. «Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко», - написала она под фотографией девочки.
Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились весной прошлого года, их свадебная церемония прошла в Сан-Хуан-Капистрано. В остальном же о личной жизни Бонни известно немного: актриса не любит делиться подробностями с поклонниками.
А в апреле этого года впервые стал отцом ее партнер по съемкам Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера. Известие об этом активно обсуждали в Сети. «Если он не назовет ребенка Джеймс Сириус, я буду очень разочарована», - шутили пользователи.
В этом году также стало известно о том, что по мотивам книг Джоан Роулинг снимут сериал о Гарри Поттере. Сама писательница также примет участие в создании сериала, несмотря на трансфобный скандал вокруг неё.