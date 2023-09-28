Овны, Близнецы и другие знаки Зодиака – абсолютные везунчики на неделе со 2 по 8 октября

Овны

Первая неделя октября обещает стать активной. Овнам придется быть в движении, много общаться, участвовать во всех событиях. Внимания потребует профессиональная сфера. Это улучшит материальное положение этого знака.

Близнецы

Удвоят круг своего общения. Это безусловно благоприятно скажется на их профессиональной сфере. Этот знак зодиака ждут траты, но продлятся проблемы с финансами недолго. На первый план выйдут любовные отношения. От этого напрямую будет зависеть настроение этого знака. Они обретут поклонников.

Львы

Пересмотрят круг своего общения. Увлекутся спортом, искусством и творчеством. Достижения ждут тех Львов, которые заняты в сфере науки или преподавания.

«Что касается финансов, то Львам будет хватать на достойный образ жизни, но не на излишества и глупые прихоти», - заверили астрологи.

Весы

Будут выступать в роли миротворца. Их репутация и взвешенный подход к любым ситуациям поможет им стать успешнее. Особенно притягательными Весы станут для противоположного пола. В конце недели они получат возможность улучшить свое материальное положение.

Скорпионы

До 8 октября будут заняты своим материальным и финансовым положением. Профессиональная сторона потребует от них погружения в денежные потоки. Кстати, личные доходы этого знака существенно вырастут. Ближе к пятнице стоит снизить нагрузки, сбалансировать образ жизни.

Козероги