Эстонский рэпер Томми Кэш уже не раз шокировал публику своими нарядами на Неделях моды. Однако теперь, по мнению многих, артист перешел черту, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Репер Томми Кэш подвергся критике на Неделе моды: «Он появился в грязной одежде и одном ботинке»
В TikTok и различных изданиях появились видео с появлением таллиннского рэпера Томми Кэша на Неделе моды в Милане. Рэпер прибыл на показ Diesel в образе бездомного. Впрочем, поклонники считают, что такой вид был неуместен и оскорбителен.
«Кэш зашел слишком далеко, придя на показ в костюме бездомного. С тележкой, полной сумок, Кэш появился на показе в грязной одежде и одном ботинке, держа в руках табличку с надписью "Деньги - это дорого"», - Dazed. «Это было оскорбительно и постыдно для всех участников!»
Артист пояснил изданию, что его целью было выразить свое критическое отношение к современным циничным модным тенденциям. «Бездомность по-прежнему является огромной проблемой во всем мире, и даже в самых благополучных странах, таких как США, значительная часть населения с трудом может позволить себе вещи первой необходимости и приличную одежду. Индустрия моды присвоила их поношенную, мешковатую одежду, что привело к появлению спорного стиля "бездомный шик". Одежда бездомных отличается практичностью, доступностью, дешевизной и комфортом, в то время как те, кто выбирает стиль "бездомный шик", делают это ради тщеславия и статуса, часто вкладывая деньги в дорогие вещи», - пояснил Кэш.
@culted @$ just arrived at @Diesel SS24 … um…. #tommycash #tommycashofficial #fashionshow #dieselshow #dieselfashionshow #mfw #cultedmfw #fashion ♬ original sound - CULTED
«Печально, что над бездомными издеваются», - пишут несколько человек под видео, распространяющимся в TikTok. «Я его большой поклонник, но это действительно неуместно», - признается один из комментаторов. Есть и те, кто не видит ничего плохого в перформансе рэпера. «Новая коллекция Balenciaga?» - спрашивает один со смехом. «Томми всегда удивляет! Легенда», - подмечает другой.
@ceromagazine Tommy Cash siempre haciendo la diferencia en la alfombra 😍 Ayer en el show de Diesel en el MFW. Síguenos: @theceromagazine. #milanfashionweek #milanfashionweek2023 #fashioninspo #tommycash #tommycashworld #dieselshow @$ ♬ Paint The Town Red - Doja Cat
Это не первый случай, когда всемирно известный артист шокирует публику своим выбором одежды.
Так, в прошлом году Кэш привлек внимание на Неделе моды в Париже, когда надел на показ модного дома Loewe вязаный костюм и паралелльно еще, не обращая внимание на показ, пытался что-то вязать.
На Неделе моды в Париже в этом году он также затмил звезд мировой величины. «Извините, что опоздал, я проспал!» - написал рэпер под постом в своем Instagram.