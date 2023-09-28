ВИДЕО ⟩ Репер Томми Кэш подвергся критике на Неделе моды: «Он появился в грязной одежде и одном ботинке»

В TikTok и различных изданиях появились видео с появлением таллиннского рэпера Томми Кэша на Неделе моды в Милане. Рэпер прибыл на показ Diesel в образе бездомного. Впрочем, поклонники считают, что такой вид был неуместен и оскорбителен.

«Кэш зашел слишком далеко, придя на показ в костюме бездомного. С тележкой, полной сумок, Кэш появился на показе в грязной одежде и одном ботинке, держа в руках табличку с надписью "Деньги - это дорого"», - Dazed. «Это было оскорбительно и постыдно для всех участников!»

Артист пояснил изданию, что его целью было выразить свое критическое отношение к современным циничным модным тенденциям. «Бездомность по-прежнему является огромной проблемой во всем мире, и даже в самых благополучных странах, таких как США, значительная часть населения с трудом может позволить себе вещи первой необходимости и приличную одежду. Индустрия моды присвоила их поношенную, мешковатую одежду, что привело к появлению спорного стиля "бездомный шик". Одежда бездомных отличается практичностью, доступностью, дешевизной и комфортом, в то время как те, кто выбирает стиль "бездомный шик", делают это ради тщеславия и статуса, часто вкладывая деньги в дорогие вещи», - пояснил Кэш.