Клиент Prisma спрашивает: выгодно ли держать магазины открытыми по ночам?

«Как-то утром я был в Jõe Prisma в Тарту и услышал через громкоговоритель рекламу о том, что Prisma работает семь дней в неделю и круглые сутки! Разве это не слишком преувеличено? Неужели людям действительно нужно постоянно ходить в магазин?» - задается вопросом один из покупателей Prisma. «Разве выгодно ночью держать магазин открытым?» - интересуется он, указывая на высокие затраты на электроэнергию и персонал. «В некоторых странах магазины вообще закрыты по выходным и по праздникам. Но у нас здесь - всегда открыты».

Prisma в Тарту. Фото: Kristjan Teedema

Prisma: в магазинах много покупателей и ночью

Руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг говорит, что они получили много положительных отзывов от покупателей о продлении часов работы магазина и возможности совершать покупки в удобное для клиентов время.

«Эту возможность особенно ценят, например, люди, работающие посменно, часто путешествующие, а также семьи и молодые люди, ведущие активный образ жизни», - поясняет Тамберг. «В семьях, например, школьник перед сном может обнаружить, что ему нужны в школу новые фломастеры или тенниски, которые ему нужны для спортивного дня, порвались», - объясняет она.

«В Prisma мы хотим, с одной стороны, обеспечить наилучшее соотношение цены и качества для потребителя и в то же время быть доступными для покупателя в удобное для него время. Большинство людей совершают покупки либо до двух часов ночи, либо после 5:30 утра».

Prisma в Сыбра. Фото: Prisma

Представитель Prisma сообщил, что наиболее популярными магазинами в ночное время являются Sikupilli Prisma возле Таллиннского аэропорта и Prisma в Старом городе, который особенно популярен среди туристов.

«Посетителей можно встретить и в других круглосуточно работающих магазинах, помимо вышеупомянутых, также в Мустамяэ и Ласнамяэ (Таллинн), и в Сыбра (Тарту)»