Богатый финский пенсионер нанимал молодых женщин и унижал их: «Трогал за грудь и настаивал, чтобы я была голой!».

Приехавшая в Финляндию девушка нашла на стене центра приема беженцев объявление, в котором на работу искали женщин в возрасте 30-45 лет. Иммигрантка отправилась на собеседование, но там она поняла, что работа ей совершенно не подходит, пишет Elu24.