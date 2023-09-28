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Богатый финский пенсионер нанимал молодых женщин и унижал их: «Трогал за грудь и настаивал, чтобы я была голой!».

Инна-Катрин Хейн
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Уборщица. Снимок иллюстративный.
Уборщица. Снимок иллюстративный. Фото: Natali _ Mis/Shutterstock

Приехавшая в Финляндию девушка нашла на стене центра приема беженцев объявление, в котором на работу искали женщин в возрасте 30-45 лет. Иммигрантка отправилась на собеседование, но там она поняла, что работа ей совершенно не подходит, пишет Elu24.

Объявление было написано богатым пожилым финном, который искал женщин для помощи в выполнении различных работ по дому. После того как иммигрантка подписала договор, 78-летний мужчина начал вести себя с ней оскорбительно, сообщает MTV Uutiset.

Мужчина попросил женщину раздеться и в короткой норковой шубе делать уборку. Когда женщина отказалась, пенсионер сказал, что она не подходит для этой работы и приехала из африканских джунглей, чтобы жить за счет финских граждан.

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