Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября: кому сегодня особенно повезет?

Стоит откровенно поговорить с любимым человеком о том, что вас беспокоит: наступил благоприятный момент для обсуждения проблем. Нелегко будет сохранить спокойствие при общении с родственниками: упреков в ваш адрес прозвучит немало, и далеко не все будут обоснованными.

Дева

Удачный день для проведения важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или области деятельности. Девам представится возможность значительно увеличить свои доходы, укрепить финансовые позиции. Сделки и покупки обещают быть очень удачными. Некоторые профессиональные трудности все же не исключены, и в первую очередь они связаны с неадекватной реакцией коллег на ваши предложения и поступки.

Нежелательны поездки, вдали от дома могут произойти не самые приятные события. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и давайте советы лишь самым близким людям. Этот день обещает массу новых впечатлений влюбленным. Возможны романтические увлечения, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Весы

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу - она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.