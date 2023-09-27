У КОГО ПАСПОРТ? ⟩ Документ, отправленный заказным письмом из Тарту в Хельсинки, пропал

«Как Omniva, сотрудничая с почтой Финляндии, может потерять документ, отправленный заказным письмом, то есть вручить его, не взяв подписи?» - задается вопросом Кадри, написавшая в редакцию Elu24, паспорт парня-иностранца которой был утерян на почте. Мужчина заплатил 30 евро почтовых расходов, надеясь, что паспорт благополучно дойдет до посольства в Финляндии. Но этого не произошло - документ, отправленный заказным письмом, был утерян.

«Письмо было отправлено из центрального почтового отделения Тарту 19 сентября в 12:31. 21 сентября в 21:37 оно прибыло в Финляндию. 22 сентября в 11:08 письмо было отмечено как доставленное, без подписи», - рассказывает Кадри.

Почтовое отделение Omniva. Фото иллюстративное. Фото: Omniva

«Это мой партнер, он иностранец, и он отправил свой паспорт в посольство, потому что ему нужно поменять паспорт. Он иранец, живет и работает в Эстонии, но ближайшее посольство находится в Финляндии. Он воспользовался самой дорогой услугой, надеясь, что она будет самой безопасной», - говорит Кадри, добавляя, что письмо должно было быть передано в Финляндии только под роспись.

На странице отслеживания посылок финской почты выяснилось, что письмо было доставлено и передано без подписи. Фото: Erakogu