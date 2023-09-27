У КОГО ПАСПОРТ? ⟩ Документ, отправленный заказным письмом из Тарту в Хельсинки, пропал

Иностранец, проживающий в Тарту, отправил по почте свой документ в посольство Ирана в Финляндии, так как ему необходимо было обменять паспорт. Он выбрал наиболее надежный способ пересылки и отправил заказное письмо. «Почему письмо было передано без подписи и у кого теперь находится паспорт?» - спрашивает женщина, обратившаяся в редакцию Elu24 с проблемами иностранца. По словам Omniva, выяснение вопроса о пропаже паспорта займет некоторое время, пишет Elu24.
«Как Omniva, сотрудничая с почтой Финляндии, может потерять документ, отправленный заказным письмом, то есть вручить его, не взяв подписи?» - задается вопросом Кадри, написавшая в редакцию Elu24, паспорт парня-иностранца которой был утерян на почте. Мужчина заплатил 30 евро почтовых расходов, надеясь, что паспорт благополучно дойдет до посольства в Финляндии. Но этого не произошло - документ, отправленный заказным письмом, был утерян.
«Письмо было отправлено из центрального почтового отделения Тарту 19 сентября в 12:31. 21 сентября в 21:37 оно прибыло в Финляндию. 22 сентября в 11:08 письмо было отмечено как доставленное, без подписи», - рассказывает Кадри.
«Это мой партнер, он иностранец, и он отправил свой паспорт в посольство, потому что ему нужно поменять паспорт. Он иранец, живет и работает в Эстонии, но ближайшее посольство находится в Финляндии. Он воспользовался самой дорогой услугой, надеясь, что она будет самой безопасной», - говорит Кадри, добавляя, что письмо должно было быть передано в Финляндии только под роспись.
«Письмо было передано без подписи, и в посольстве утверждают, что не получали его. Я сразу же позвонила в Omniva. Я попросила их сделать что-нибудь с этим немедленно, но ответ был таков: заполните форму, мы перешлем ее в Финляндию, и они ответят в течение 60 дней», - говорит Кадри. «Я попросила их немедленно связаться с финской почтой и выяснить, где находится посылка, что является логичным в таких случаях».
«В любом случае, это невероятная история, и люди должны знать, что не стоит отправлять что-то важное даже под подпись».
Omniva: с нашей стороны процесс был правильным
По словам руководителя по операциям и логистике Omniva Эверта Рёпсона, Omniva контролировала маршрут отправления. «Omniva выполнила отправку правильно и в срок. Посылка прибыла в Финляндию 21.09 и была доставлена получателю 22.09. Вопрос о том, доставила ли почта Финляндии посылку под роспись или нет, к сожалению, не отражен в системе. Поэтому для получения более подробной информации клиенту следует обратиться непосредственно в службу поддержки Omniva, чтобы мы, в свою очередь, могли сделать запрос в почту Финляндии», - говорит Рёпсон. «Насколько нам известно, процесс прошел гладко, по крайней мере, со стороны Omniva», - говорит представитель Omniva.
Рёпсон поясняет, что ответы на запросы о поиске международной почты действительно могут занимать до 60 дней. «Это международное соглашение. Конечно, это максимальный срок, обычно ответ приходит быстрее, может занять несколько рабочих дней, но может и больше. Все зависит от тематики запроса и от того, сколько запросов в данный момент у другого почтового оператора. Тем не менее, мы не можем обещать ответ в течение недели, если знаем, что это может занять значительно больше времени, - говорит Рёпсон.