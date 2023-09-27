Секрет Елизаветы II: в чем Кейт Миддлтон превзошла Меган Маркл

«Язык тела Меган Маркл, а с некоторых пор и принца Гарри имеет тенденцию проявляться короткими, интенсивными всплесками. У Меган было чудесное множество открытых эмоций, когда она использовала язык тела, чтобы подчеркнуть свою сильную и страстную любовь к мужу. Она с энтузиазмом улыбалась во время королевских визитов, обнимала, прикасалась к Гарри и позировала для селфи в стиле, который характерен для голливудских знаменитостей, но не для члена королевской семьи», - говорит эксперт.

По мнению Джеймс, проблема Меган в том, что она «прыгает от одного образа к другому». Она словно пытается всякий раз заучить новую роль, что не позволяет ей во время публичных мероприятий чувствовать себя в зоне комфорта. И ее рассеянные улыбки, некоторые жесты выдают это.

Даже в Дюссельдорфе во время «Игр непокоренных» был заметно, как герцогиня теряла интерес к происходящему. В эти моменты она пыталась привлечь внимание Гарри, который был совершенно погружен в соревнования и искренне болел за участников.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Stephen Lock

Скорее всего, язык тела выдает в Меган человека, который быстро устает от всего постоянного.

Маркл за относительно короткий промежуток времени «трижды поменяла страну, пять раз - дом, вышла замуж, сменила религию, родила ребенка, перенесла выкидыш, родила второго ребенка». Она была актрисой, стала членом королевской семьи, отказалась от этой роли, превратилась в продюсера, затем в писательницу, после стала ведущей подкаста. И снова меняет род занятий.