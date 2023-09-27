Секрет Елизаветы II: в чем Кейт Миддлтон превзошла Меган Маркл

Принцесса Уэльская в совершенстве освоила один из главных приемов, который позволяет королевской особе быть очаровательной. Этому супруга принца Уильяма научилась у королевы Елизаветы II, пишут Факты.
Мимика ее лица идеально демонстрирует интерес к собеседнику. Как утверждает эксперт по языку тела Джуди Джеймс, у Кейт Миддлтон «слушающее лицо». Это позволяет ей никогда не выглядеть скучающей или незаинтересованной, независимо от того, с кем она встречается или общается.
«Кейт потратила годы на совершенствование языка тела и теперь не рискует выглядеть скучающей или проявлять на публике какие-либо негативные эмоции. Она выглядит естественно, комфортно и расслабленно. Эти навыки заложены в ее мышечную память, точно так же, как королева всегда могла подарить самую обаятельную улыбку в невероятно сложных обстоятельствах», - подчеркивает Джеймс.
«Было бы наивно предполагать, что Кейт полностью очарована каждым аспектом каждой встречи и визита, но секрет в том, что она выглядит именно так, и это важный навык, который может помочь британской монархии выжить в будущем», - считает эксперт.
Ярким доказательством этому стал недавний визит принцессы Уэльской на авиабазу Королевского военно-морского флота. Кейт внимательно слушала инструкторов, которые объясняли ей, как нужно пользоваться различными приспособлениями. А потом, к радости военных, попросила возможность попробовать раскрыть спасательный жилет.
Получилось у нее не сразу, но принцесса разразилась таким чудесным смехом, что покорила всех вокруг.
Джеймс уверена, что люди надолго запомнят «идеальную, пуленепробиваемую королевскую улыбку» благодаря фотографиям, сделанным во время посещения авиабазы.
Эксперт также отметила «медленный подход» Кейт к уверенному использованию приема «слушающего лица». Это особенно контрастирует с тем, как ведет себя на публике герцогиня Сассекская.
«Язык тела Меган Маркл, а с некоторых пор и принца Гарри имеет тенденцию проявляться короткими, интенсивными всплесками. У Меган было чудесное множество открытых эмоций, когда она использовала язык тела, чтобы подчеркнуть свою сильную и страстную любовь к мужу. Она с энтузиазмом улыбалась во время королевских визитов, обнимала, прикасалась к Гарри и позировала для селфи в стиле, который характерен для голливудских знаменитостей, но не для члена королевской семьи», - говорит эксперт.
По мнению Джеймс, проблема Меган в том, что она «прыгает от одного образа к другому». Она словно пытается всякий раз заучить новую роль, что не позволяет ей во время публичных мероприятий чувствовать себя в зоне комфорта. И ее рассеянные улыбки, некоторые жесты выдают это.
Даже в Дюссельдорфе во время «Игр непокоренных» был заметно, как герцогиня теряла интерес к происходящему. В эти моменты она пыталась привлечь внимание Гарри, который был совершенно погружен в соревнования и искренне болел за участников.
Скорее всего, язык тела выдает в Меган человека, который быстро устает от всего постоянного.
Маркл за относительно короткий промежуток времени «трижды поменяла страну, пять раз - дом, вышла замуж, сменила религию, родила ребенка, перенесла выкидыш, родила второго ребенка». Она была актрисой, стала членом королевской семьи, отказалась от этой роли, превратилась в продюсера, затем в писательницу, после стала ведущей подкаста. И снова меняет род занятий.
А Кейт Миддлтон за тот же период «стратегически оттачивала и совершенствовала свой имидж». И теперь блестяще демонстрирует всему миру результат.