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Софи Лорен впервые после экстренной операции обратилась к поклонникам

Limon.ee
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Софи Лорен.
Софи Лорен. Фото: Shutterstock

Актриса Софи Лорен после операции на бедре сообщила поклонникам, что ей лучше, пишет Лайф.

Известная итальянская актриса Софи Лорен впервые после перенесённой операции из-за повреждения бедра в Женеве обратилась к поклонникам. Она поблагодарила их за любовь и сказала, что ее состояние улучшилось.

«Я благодарю каждого за близость и любовь, которые люди проявляют ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе период отдыха», - приводит EADaily ее слова.

Напомним, 24 сентября стало известно, что 89-летняя Софи Лорен упала у себя дома и повредила бедро. Ее госпитализировали в Женеве и успешно прооперировали. Теперь ей необходим период покоя с последующей реабилитацией.

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