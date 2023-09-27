Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября?

Мощнейшая энергетика дня будет подталкивать к действиям каждого из нас: если работать, а не ждать, когда все сложится само собой, можно достичь грандиозных результатов в буквальном смысле этого слова. Из-за серьезного напряжения, которое создаст влияние Луны, велика вероятность перепадов настроение. К ним необходимо относиться с пониманием, а всплески эмоций, разумеется, по возможности, сдерживать: они не улучат отношения с окружающими – скорее, наоборот.