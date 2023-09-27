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ЗА ДУШЕВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ⟩ Муж Каи Каллас востребовал со своего критика 1 500 евро, тот заплатил со своего кармана

Анналийза Кёсс
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Кая Каллас и Арво Халлик.
Кая Каллас и Арво Халлик. Фото: AP / Scanpix

Вальдар Парве, психиатр и философ, написавший статью-мнение о скандале с мужем премьер-министра Эстонии для газеты Eesti Päevaleht, получил от адвоката Арво Халлика (муж Каи Каллас) письмо с требованием возместить потерпевшему 1 500 евро за причинение душевных страданий. По словам адвоката Антса Нымпера, в эту сумму входит компенсация как материального, так и нематериального ущерба, пишет Elu24.

17 сентября в разделе мнений еженедельника Eesti Päevaleht появилось мнение Вальдара Парве с заголовком: «Вальдар Парве: вероятность скандала из-за грузоперевозок на восток гораздо выше, чем то, что премьер-министр глупа», в ней он рассуждает о том, откуда у Каи Каллас могли взяться 350 тысяч евро, которые она одолжила своему мужу Арво Халлику для инвестиций.

По мнению специального корреспондента Eesti Päevaleht Кристера Париса, 75-летний психиатр и философ опубликовал «метафорический каламбур, в котором между строк можно было прочесть, будто Халлик является теневым пайщиком в фирме Каи Каллас».

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