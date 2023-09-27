ЗА ДУШЕВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ⟩ Муж Каи Каллас востребовал с эстонского журналиста 1 500 евро, тот заплатил со своего кармана

17 сентября в разделе мнений еженедельника Eesti Päevaleht появилось мнение Вальдара Парве с заголовком: «Вальдар Парве: вероятность скандала из-за грузоперевозок на восток гораздо выше, чем то, что премьер-министр глупа», в ней он рассуждает о том, откуда у Каи Каллас могли взяться 350 тысяч евро, которые она одолжила своему мужу Арво Халлику для инвестиций.