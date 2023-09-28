ФОТО ⟩ Таллиннка заказала торт для сына, но пришла в бешенство, когда увидела результат

В Эстонии довольно распространена традиция заказа угощений к празднику у профессионалов, и наверняка многие сталкивались с тем, что полученные блюда отличаются внешне или по вкусу от того, что заказал клиент. Именно так случилось с жительницей Таллинна Натальей, которая решила заказать торт для семейного события.
Наталья рассказала редакции Limon.ee, что обратилась в фирму 4SistersCatering и заказала торт из печенья со взбитыми сливками, творогом и фруктами стоимостью 55 евро. Заказ она делала через страницу фирмы, а забрать торт отправила мужа.
Каково же было ее удивление, когда муж прислал ей фото, и она увидела, что торт совершенно не похож на тот, который изображен на домашней странице фирмы.
«Выдали другой формы и дизайна торт, сказали, что все хорошо. Муж его забрал, но сфотографировал его для меня в машине, тогда я поняла, что это совсем не то, что я заказала. Тогда муж вернулся туда, но важная мадам даже не стала с ним общаться», - говорит Наталья.
Она также негодует из-за того, что представители фирмы не позвонили ей и не спросили, можно ли изменить ингредиенты.
Ее поразило, что хоть под фото на сайте и сказано, что снимок иллюстративный и готовый продукт может отличаться от того, который изображен на фото, разница была действительно весомой в прямом смысле: на фото торт прямоугольной формы с клубникой и черникой, а получила Наталья круглый торт с небольшим количеством ягод и печеньем макарон. Она уверена, что из-за макарон вес торта значительно изменился в меньшую сторону. «Бесит, что людей обманывают и думают, что это безнаказанно», - негодует жительница Таллинна.
В фирме 4SistersCatering порталу Limon.ee сказали, что они общаются с клиентом. «Пытаемся найти решение и надеемся, что недоразумение будет улажено», - сказала Анника Пиллерпау, руководитель фирмы. На вопрос о том, почему полученный Еленой торт настолько отличался от того, который изображен на фото на странице фирмы, Пиллерпау не ответила.
Марго Леэн, эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) говорит, что Согласно Закону о защите прав потребителей, потребитель имеет право на получение информации, необходимой для защиты его безопасности, здоровья, имущественных и экономических интересов в отношении предлагаемых товаров или услуг. «Потребитель может получить информацию из описания товара, а также из фотографий. Помимо прочего, товар считается соответствующим условиям договора, если его описание, вид, количество и качество отвечают оговоренным условиям. Таким образом, заказ должен соответствовать тому, что было заказано», - говорит Леэн.
Она отмечает, что TTJA рекомендует перед размещением заказа уточнить у поставщика услуг детали специфических требований, по возможности в воспроизводимой форме.
«Если потребитель получил торт и он не соответствует тому, что он заказывал, первое, что нужно сделать, - это связаться с продавцом и предъявить претензию. В претензии должны быть изложены конкретные требования потребителя. Торговец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней. Если продавец отказывается удовлетворить претензию или товар не подходит, потребитель может подать жалобу в Комитет по потребительским спорам. К заявлению должны быть приложены копии соответствующих документов (счет-фактура, подтверждение оплаты, заказ, документ, подтверждающий претензию потребителя, жалоба торговцу, ответ торговца и так далее). Рассмотрение жалобы в Комитете по потребительским спорам будет основываться на письменных документах, имеющихся в деле, и если потребитель не может предоставить документы, подтверждающие произошедшее, жалоба может быть не удовлетворена. Комиссия по рассмотрению споров с потребителями не имеет права использовать свидетельские показания», - советует Леэн.