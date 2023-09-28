ФОТО ⟩ Таллиннка заказала торт для сына, но пришла в бешенство, когда увидела результат

Фото: Личный архив автора

В фирме 4SistersCatering порталу Limon.ee сказали, что они общаются с клиентом. «Пытаемся найти решение и надеемся, что недоразумение будет улажено», - сказала Анника Пиллерпау, руководитель фирмы. На вопрос о том, почему полученный Еленой торт настолько отличался от того, который изображен на фото на странице фирмы, Пиллерпау не ответила.

Марго Леэн, эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) говорит, что Согласно Закону о защите прав потребителей, потребитель имеет право на получение информации, необходимой для защиты его безопасности, здоровья, имущественных и экономических интересов в отношении предлагаемых товаров или услуг. «Потребитель может получить информацию из описания товара, а также из фотографий. Помимо прочего, товар считается соответствующим условиям договора, если его описание, вид, количество и качество отвечают оговоренным условиям. Таким образом, заказ должен соответствовать тому, что было заказано», - говорит Леэн.

Она отмечает, что TTJA рекомендует перед размещением заказа уточнить у поставщика услуг детали специфических требований, по возможности в воспроизводимой форме.