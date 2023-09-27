«Начинаем неделю торжеств»: Роналдо женился в третий раз

Бразильский футболист Роналдо женился в третий раз.
47-летний спортсмен сообщил об этом в социальных сетях. Избранницей знаменитости стала 33-летняя модель Селин Локс.
Роналдо опубликовал первый кадр со своей свадьбы. На нем футболист запечатлен со своей 33-летней супругой, моделью Селине Локс.
«Сегодня мы собрали наши семьи на интимный религиозный праздник. И тем самым начинаем неделю торжеств», – заявил в своем микроблоге футболист.
К слову, пара обручились еще в январе во время отдыха на Карибах. А теперь влюбленные узаконили брак в церкви на Ибице.