«Начинаем неделю торжеств»: Роналдо женился в третий раз

Бразильский футболист Роналдо женился в третий раз.

47-летний спортсмен сообщил об этом в социальных сетях. Избранницей знаменитости стала 33-летняя модель Селин Локс.

Роналдо опубликовал первый кадр со своей свадьбы. На нем футболист запечатлен со своей 33-летней супругой, моделью Селине Локс.

«Сегодня мы собрали наши семьи на интимный религиозный праздник. И тем самым начинаем неделю торжеств», – заявил в своем микроблоге футболист.