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«Начинаем неделю торжеств»: Роналдо женился в третий раз

Limon.ee
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Роналдо.
Роналдо. Фото: Glyn Kirk

Спортсмен обрел свое счастье в личной жизни в третий раз, пишет Телепрограмма.

Бразильский футболист Роналдо женился в третий раз.

47-летний спортсмен сообщил об этом в социальных сетях. Избранницей знаменитости стала 33-летняя модель Селин Локс.

Роналдо опубликовал первый кадр со своей свадьбы. На нем футболист запечатлен со своей 33-летней супругой, моделью Селине Локс.

«Сегодня мы собрали наши семьи на интимный религиозный праздник. И тем самым начинаем неделю торжеств», – заявил в своем микроблоге футболист.

К слову, пара обручились еще в январе во время отдыха на Карибах. А теперь влюбленные узаконили брак в церкви на Ибице.

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