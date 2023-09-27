Порноактер изнасиловал беженку из Украины, которую приютил у себя в Берлине

На скамье подсудимых оказался 36-летний немец Генри Т. Это он предложил Кире помощь, связавшись с украинкой онлайн. Молодая писательница, автор книг для детей, весной прошлого года решила бежать от войны в Германию. Она приняла предложение Генри, пишут Fakty.

Он встретил украинку на центральном вокзале в Берлине 28 мая 2022 года. Генри привез Киру в квартиру, которая принадлежит его матери.

Женщина утверждает, что она подверглась там сексуальному и физическому насилию. Она выбежала на балкон и стала кричать - звала на помощь. Генри затащил ее обратно. Она позвонила в службу экстренной помощи, чтобы вызвать полицию. Он забрал у нее сотовый телефон. Только 30 мая 2022 года ей удалось сбежать на заправку неподалеку и попросить о помощи.

Генри не отрицает, что у него был секс с Кирой. Однако он говорит, что половой акт совершил с ее согласия. Как выяснилось, Генри днем работал учителем музыки, а по вечерам участвовал в съемках порнофильмов. Это не запрещено законом.

У него своя версия того, что случилось в мае прошлого года. Генри утверждает, что молодая украинка не возражала против полового акта с ним. Однако, когда они занялись сексом, Кира вдруг закричала: «Насилуют!»