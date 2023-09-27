Порноактер изнасиловал беженку из Украины, которую приютил у себя в Берлине

Не так давно берлинская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании в отношении солиста культовой группы Rammstein Тилля Линдеманна. И вот снова в Берлине, 29 сентября, в суде должна дать показания беженка из Украины. 27-летняя Кира З. (имя изменено) утверждает, что стала жертвой изнасилования. Кроме того, женщину несколько дней удерживали против ее воли в квартире, не давая возможности уйти или связаться с кем-либо по телефону.
На скамье подсудимых оказался 36-летний немец Генри Т. Это он предложил Кире помощь, связавшись с украинкой онлайн. Молодая писательница, автор книг для детей, весной прошлого года решила бежать от войны в Германию. Она приняла предложение Генри, пишут Fakty.
Он встретил украинку на центральном вокзале в Берлине 28 мая 2022 года. Генри привез Киру в квартиру, которая принадлежит его матери.
Женщина утверждает, что она подверглась там сексуальному и физическому насилию. Она выбежала на балкон и стала кричать - звала на помощь. Генри затащил ее обратно. Она позвонила в службу экстренной помощи, чтобы вызвать полицию. Он забрал у нее сотовый телефон. Только 30 мая 2022 года ей удалось сбежать на заправку неподалеку и попросить о помощи.
Генри не отрицает, что у него был секс с Кирой. Однако он говорит, что половой акт совершил с ее согласия. Как выяснилось, Генри днем работал учителем музыки, а по вечерам участвовал в съемках порнофильмов. Это не запрещено законом.
У него своя версия того, что случилось в мае прошлого года. Генри утверждает, что молодая украинка не возражала против полового акта с ним. Однако, когда они занялись сексом, Кира вдруг закричала: «Насилуют!»
«Я попытался закрыть ей рот рукой, чтобы не услышали соседи. Ведь никакого изнасилования на самом деле не было!» - заявил он в суде.
Генри признает, что забрал у Киры ее мобильный.
«Я услышал, как она говорит по телефону. Она сообщила полиции мой адрес. Видимо, прочитала его в моем удостоверении личности. Я отобрал у нее телефон и отключил все предохранители. Она закричала с балкона, я оттащил ее назад, мы упали на пол. Я прикрыл ей рот рукой. Затем запер ее в комнате, боялся, что она схватит нож на кухне…» - утверждает Генри.
Он подтвердил, что совершил половой акт с украинкой без презерватива. «Я порноактер, снялся в 100 фильмах. Когда ты этим занимаешься, то сдаешь тесты каждые несколько недель. А она сказала, что является католичкой и строго религиозна. Насколько я знаю, Папа Римский против презервативов», — сказал Генри Т.
После этой истории он уехал в Нижнюю Саксонию, где теперь занимается недвижимостью. Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу 13 октября.