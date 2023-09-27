Как правильно спать головой к двери или ногами: что советуют фэн-шуй и приметы

Сон - это важная составляющая здоровья, самочувствия и внешнего вида каждого человека. Однако значение имеет не только количество часов во сне, но и положение вашего тела во время этого процесса. Если вы не знаете, можно ли ложиться спать ногами к двери, то рискуете навлечь на себя беду.

Что будет если спать ногами к двери

Согласно фэн-шую, спать ногами к двери максимально плохая идея. Это может нарушить циркуляцию потоков ци. Из-за этого утром вы будете разбитым и уставшим, а также можете впасть в депрессию и потерять все, что для вас важно.

У скандинавов есть свое мнение о том, можно ли спать ногами к двери. Они верят, что во сне душа пребывает вне тела, а дверные проемы ведут в Утгард - мир чудовищ. Если задумываетесь, можно ли спать ногами к межкомнатной двери, то спросите себя о готовности обречь свою душу на путешествие в Утгард, с которого тяжело выбраться.

Можно ли спать головой к двери, а ногами к окну

Теперь, когда разобрались, можно ли спать ногами к двери в комнате, возникает закономерный вопрос: «Можно ли спать головой к двери, а ногами к окну?»

Согласно некоторым приметам, спать головой к двери не лучший вариант - это якобы повлечет проблемы с памятью или даже безумию. Корни этого мнения уходят в те времена, когда в любой момент в дом могли ворваться враги. Человек, лежащий головой к двери просто не успевал заметить недоброжелателей и не мог вовремя отреагировать.

К тому же, в древности умершего родственника выносили из жилища через окно, а не двери. По мнению людей того времени, именно это гарантирует, что мертвый не вернется назад. В этом кроится и ответ, почему нельзя спать ногами к окну человеку, - это притянет болезни, несчастные случаи и преждевременную смерть.