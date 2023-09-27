«Цены всегда растут, и всегда все ноют!» Лидер грузинской группы Mgzavrebi сравнил Эстонию со своей родиной

- В какие страны, помимо Эстонии, едете еще? У вас большой тур?

- Сейчас у нас большой тур. Помимо Эстонии, едем в Польшу, выступаем на Кипре, в Венгрии, в Чехии, в Латвии.

- Расскажите о вашем коллективе, как он родился? Сколько лет вы вместе как группа?

- Коллектив родился в 2006 году, мы уже 17 лет вместе. Я начал писать песни в 2004 году, и мои друзья, с кем я тогда общался и до сих пор общаюсь, мы все взяли в руки инструменты и начали исполнять эти песни. Все пели у моей мамы в хоре для мальчиков, будучи студентами. 11 сентября 2006 года мы дали свой первый концерт - этот день и считаем днем рождения группы.

Фото: Из личного архива Mgzavrebi

- Немножко хочется узнать и о вашей родине. Как сейчас люди живут в Грузии, остро ли ощущаете на себе экономический кризис, повышение цен?