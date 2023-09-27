22 октября в таллиннском клубе Helitehas группа Mgzavrebi впервые даст концерт. Популярность пришла к Mgzavrebi после выхода фильма Давида Имедашвили «Город мечты», в котором звучал их саундтрек. На сегодняшний день группу можно назвать одной из самых популярных в Грузии. В преддверии приезда в Эстонию мы пообщались с солистом группы Гиги Дедаламазишвили.
«Цены всегда растут, и всегда все ноют!» Лидер грузинской группы Mgzavrebi сравнил Эстонию со своей родиной
В творчестве Mgzavrebi ведущую роль играют этнические грузинские мотивы, гармонично сочетаясь с рок-энергетикой. Эта солнечная, добродушная музыка покорила даже тех, кто не знает грузинского языка. Неудивительно, что Mgzavrebi быстро завоевала популярность далеко за пределами Грузии. В последние несколько лет Mgzavrebi с аншлагами выступали на крупнейших площадках Европы и за ее пределами. Горячие грузинские исполнители обещают, наконец, покорить сердца жителей Эстонии.
- Гиги, как настроение перед поездкой в Эстонию?
Очень волнительно. Всегда волнительно, когда куда-то едешь впервые. Мы, к сожалению, никогда раньше не были в Эстонии, ни как туристы, ни с концертами. Волнуемся, готовимся и ждем встречи!
- Что в Эстонии обязательно собираетесь посетить, какие сувениры привезете из солнечной Грузии?
- Эстония и Грузия кажутся похожи в том, что обе - маленькие страны. Возможно, в чем-то Эстония покажется знакомой. Обязательно привезем в Эстонию вкусное вино и какие-нибудь наши сладости. Из планов - я бы хотел взглянуть, хотя бы одним глазком, и посетить место, где работает Арво Пярт - это один из моих любимых композиторов - живая легенда, которую Эстония подарила всему миру. Я бы просто хотел прогуляться по тем улицам, где он гулял и гуляет до сих пор. Посмотреть, чем он вдохновлялся за свою долгую жизнь.
- Какую программу везете в Таллинн? На какую аудиторию нацелено ваше творчество?
- Мы везем программу смешанную, в ней будут песни из наших разных альбомов. Больше всего, конечно, будет представлен последний альбом. У нас всего восемь альбомов, и, конечно, из каждого альбома мы споем пару песен точно. Программа большая - минимум 20 песен. Мы постараемся, чтобы каждый, кто знает нас в Эстонии, услышал со сцены песню, которая ему нравится. Все песни будут на грузинском языке.
- В какие страны, помимо Эстонии, едете еще? У вас большой тур?
- Сейчас у нас большой тур. Помимо Эстонии, едем в Польшу, выступаем на Кипре, в Венгрии, в Чехии, в Латвии.
- Расскажите о вашем коллективе, как он родился? Сколько лет вы вместе как группа?
- Коллектив родился в 2006 году, мы уже 17 лет вместе. Я начал писать песни в 2004 году, и мои друзья, с кем я тогда общался и до сих пор общаюсь, мы все взяли в руки инструменты и начали исполнять эти песни. Все пели у моей мамы в хоре для мальчиков, будучи студентами. 11 сентября 2006 года мы дали свой первый концерт - этот день и считаем днем рождения группы.
- Немножко хочется узнать и о вашей родине. Как сейчас люди живут в Грузии, остро ли ощущаете на себе экономический кризис, повышение цен?
- Нормально живем. Конечно, чувствуется и экономический кризис, и повышение цен. Это такая проблема, которая всегда была и всегда будет. Я не читал книгу и не видел фильма, где не ноют, что вот - цены выросли! И сейчас тоже выросли цены. Я уверен, что и через пять, и через десять лет они будут расти и расти - это, конечно, неприятно в целом. Но везде про это ноют, и пятьсот, и тысячу лет назад. Человечество всегда было озадачено тем, что цены растут.
- Что вам помогает, несмотря на плохие новости, оставаться такими жизнерадостными?
- Музыка для нас - терапия. Когда мы собираемся вместе и играем музыку, мы становимся теми ребятами, которыми были, и несмотря на трудности и годы, остаемся в глубине души молодыми. Это спасает. Когда мы собираемся вместе, происходит какая-то магия, и мы становимся жизнерадостными. Да мы и в целом по жизни такие!
- Сейчас времена непростые, ваши пожелания жителям Эстонии от горячих грузинских ребят!
- Жителям Эстонии желаю всего наилучшего. Мира над головой - в первую очередь, любви нам всем! И чтобы мы слышали друг друга и уважали друг друга - это хочу пожелать не только жителям Эстонии, но и себе, и всему миру. До встречи в Таллинне на концерте, мы его очень очень ждем!
Гиги Дедаламазишвили - фронтмен группы Mgzavrebi, актёр по образованию, начал писать песни в 2006 году. С этого и начался коллектив, сначала как трио. Со временем количество музыкантов значительно возросло и варьировалось от 12 до 20 участников в зависимости от концерта, однако уже к 2013 году состав укрепился в форме септета.