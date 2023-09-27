ФОТО ⟩ Клаудиа Шиффер еще о-го-го! Легендарная супермодель приняла участие в показе Versace

Легендарная супермодель, которая недавно поразила поклонников снимками в бикини, рискнула и не пожалела. Последний раз Клаудиа дефилировала в 2018 году. В этот раз Донателла приготовила для нее облегающее блестящее платье с геометрическим рисунком из салатных и серых ромбов.