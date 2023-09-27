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ФОТО ⟩ Клаудиа Шиффер еще о-го-го! Легендарная супермодель приняла участие в показе Versace

Limon.ee
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Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер Фото: Antonio Calanni

В рамках Недели моды в Милане состоялся показ новой коллекции Versace. Донателла Версаче сумела убедить 53-летнюю Клаудию Шиффер выйти на подиум и показать класс молодым манекенщицам.

Легендарная супермодель, которая недавно поразила поклонников снимками в бикини, рискнула и не пожалела. Последний раз Клаудиа дефилировала в 2018 году. В этот раз Донателла приготовила для нее облегающее блестящее платье с геометрическим рисунком из салатных и серых ромбов.

Фото: Antonio Calanni

«Платье как будто специально для меня шили. Оно подошло мне идеально. Село на тело, как перчатка на руку», - поделилась своими впечатлениями после показа Шиффер.

Фото: Antonio Calanni
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