56-летняя Рената Литвинова снялась топлес для обложки глянца

Кадром она поделилась в соцсетях.

«Одна из любимых обложек теперь», - подписала она фотографию. На снимке Литвинова лежит на комоде, на ней надеты колготки Balenciaga.

В соцсетях журнала рассказали, что актриса показала журналистам свою парижскую квартиру и рассказала о своем гардеробе и украшениях. Журналисты L'Officiel Monaco отметили, что Рената «произвела фурор в мире моды» благодаря своему уникальному стилю, который сочетает в себе элементы авангарда и «театральную элегантность».

Литвинова также стилизовала съемку для журнала, выбрав для фотосессии наряды Schiaparelli, Chanel, Bottega Veneta и Balenciaga.

Рената Литвинова живет во Франции, куда переехала в прошлом году вместе со своей подругой Земфирой. Там же учится ее дочь Ульяна.