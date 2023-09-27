56-летняя Рената Литвинова снялась топлес для обложки глянца

56-летняя актриса Рената Литвинова снялась для L'Officiel Монако, позируя топлес. Выпуск вышел с заголовком La Revanche de la haute couture («Реванш высокой моды»), пишет Сплетник.
Кадром она поделилась в соцсетях.
«Одна из любимых обложек теперь», - подписала она фотографию. На снимке Литвинова лежит на комоде, на ней надеты колготки Balenciaga.
В соцсетях журнала рассказали, что актриса показала журналистам свою парижскую квартиру и рассказала о своем гардеробе и украшениях. Журналисты L'Officiel Monaco отметили, что Рената «произвела фурор в мире моды» благодаря своему уникальному стилю, который сочетает в себе элементы авангарда и «театральную элегантность».
Литвинова также стилизовала съемку для журнала, выбрав для фотосессии наряды Schiaparelli, Chanel, Bottega Veneta и Balenciaga.
Рената Литвинова живет во Франции, куда переехала в прошлом году вместе со своей подругой Земфирой. Там же учится ее дочь Ульяна.
Ранее в соцсетях обратили внимание, что Литвинова и Земфира отписались друг от друга в Instagram, и предположили, что они могли поссориться.