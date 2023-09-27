«Мой сын умер, хотя ему можно было помочь...» Почему на пярнуском фестивале Beach Grind скончался 20-летний молодой человек?

Летом Эстонию потряс случай с 20-летним молодым человеком, который умер в Пярнуском следственном изоляторе в ночь на 9 июля после того, как был доставлен туда в полночь. Причиной смерти стала передозировка экстази. К сожалению, в Эстонии не хватает знаний и подготовки в области наркотиков. «Реальность такова, что употребление наркотиков существует и употребление наркотиков не прекратится в ближайшее время...» - заявил представитель Департамента полиции и погранохраны в телепередаче Laser.