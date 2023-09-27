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«Мой сын умер, хотя ему можно было помочь...» Почему на пярнуском фестивале Beach Grind скончался 20-летний молодой человек?

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Летом Эстонию потряс случай с 20-летним молодым человеком, который умер в Пярнуском следственном изоляторе в ночь на 9 июля после того, как был доставлен туда в полночь. Причиной смерти стала передозировка экстази. К сожалению, в Эстонии не хватает знаний и подготовки в области наркотиков. «Реальность такова, что употребление наркотиков существует и употребление наркотиков не прекратится в ближайшее время...» - заявил представитель Департамента полиции и погранохраны в телепередаче Laser.

Этим летом с 7 по 8 июля в Пярну прошел долгожданный фестиваль Beach Grind, который посетили 10 000 любителей клубной музыки. Субботней ночью, 8 июля, большинство посетителей наслаждались фестивалем. Около половины двенадцатого охранники обнаружили на территории фестиваля 20-летнего мужчину, который вел себя неадекватно.

Через три с половиной часа он скончался. Во вторник в в программе Laser рассказывалось о молодом человеке из центральной Эстонии, недавно вернувшемся с военной службы. У него были большие мечты, он надеялся учиться за границей.

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