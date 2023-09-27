Будут жить как в сказке: кому астролог Глоба напророчила белую полосу везения

По ее мнению, представители этих трех знаков Зодиака смогут достичь небывалых успехов в своем творчестве и карьере, справиться со своими страхами и продвинуться далеко вперед не только по карьерной лестнице, но и вообще по жизни. Вселенная щедро вознаградит за все старания уже этой осенью.