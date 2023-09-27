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Будут жить как в сказке: кому астролог Глоба напророчила белую полосу везения

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог Глоба предрекла счастье этой осенью только трем представителям зодиакального круга.

По ее мнению, представители этих трех знаков Зодиака смогут достичь небывалых успехов в своем творчестве и карьере, справиться со своими страхами и продвинуться далеко вперед не только по карьерной лестнице, но и вообще по жизни. Вселенная щедро вознаградит за все старания уже этой осенью.

Этими знаками оказались Овны, Близнецы и Весы.

В любом из начинаний их будет ждать поддержка близких, которая поможет им справиться со всеми возникшими на пути к сказке трудностями.

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