Будут жить как в сказке: кому астролог Глоба напророчила белую полосу везения

Астролог Глоба предрекла счастье этой осенью только трем представителям зодиакального круга.
По ее мнению, представители этих трех знаков Зодиака смогут достичь небывалых успехов в своем творчестве и карьере, справиться со своими страхами и продвинуться далеко вперед не только по карьерной лестнице, но и вообще по жизни. Вселенная щедро вознаградит за все старания уже этой осенью.
Этими знаками оказались Овны, Близнецы и Весы.
В любом из начинаний их будет ждать поддержка близких, которая поможет им справиться со всеми возникшими на пути к сказке трудностями.