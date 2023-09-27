59-летняя женщина родила близнецов, чтобы избавиться от одиночества

У 59-летней женщины по фамилии Ван есть взрослый сын, который уже воспитывает свою дочь и навещает родителей лишь один или два раза в год. Без него Ван и ее муж страдали от одиночества. Им казалось, что их дом стал пустым и безжизненным, и они решили его оживить.