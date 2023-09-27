Артур Смольянинов начал учить латышский язык: «Россия должна постараться, чтобы я захотел в нее вернуться»

Смольянинов начал учить латышский язык. Пока процесс идет медленно. С его слов, происходит адаптация и интеграция в общество. Его педагог сейчас временно уехал из Латвии, и он ждет его возвращения.

Вадим Радионов спросил актера о начале новой жизни и понижении статуса, на что тот ответил:

«Я вообще счастливый человек в этом смысле. Мне плевать на статус. Мой статус - Артур Смольянинов. Это я. Это мой статус. Я каким был Артуром Смольяниновым, таким и останусь. Это мой главный статус. Что там вокруг этого всего, что там навешано, поналеплено [...] - вообще все равно [...].

Я никогда не оглядывался на свой статус. Мне было важно, что я делаю и зачем. Новая страница - это всегда здорово».

«Это вызов для меня. Но мне судьба очень благоволит и сталкивает меня с невероятными людьми. Это сложно описать словами. Это ощущение - словно я в каком-то кино нахожусь [...]. Это не роль, но просто кто-то это снимает и все время подкидывает какие-то сюжеты», - говорит о своей нынешней жизни Артур.

О возвращении в Россию он рассуждает так:

«Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в нее вернуться.

Потому что нынешняя ее реинкарнация, она предала нас всех и сделала все, чтобы мы отошли в сторону и сказали: «Приди в себя, женщина. Ты обезумела. Ты недостойна своих детей».

Потому что страна - это люди, а не наоборот. Когда страна сама себя изнасиловала, растоптала собственные законы, превратила в посмешище, а собственных граждан превратила в ресурс... Лишила меня работы, семьи, всего. Надо сильно постараться, чтобы я захотел с ней разговаривать для начала».