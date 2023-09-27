Три знака Зодиака, которые сегодня столкнутся с мистическими событиями

Сегодняшний день, символом которого является колесо, не только возвращает людей в прошлое, но и приоткрывает связь между мирами - нашим и параллельным, потусторонним. Благодаря этому могут открыться тайны, которые, как казалось до сих пор, так и останутся неразгаданными - правда, для этого придется столкнуться с таинственным и непостижимым, пишет TSN.
Сегодня, 27 сентября, с чем-то таинственным могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трое из них могут стать участниками по-настоящему мистических событий.
Рак
Раки склонны во всем видеть знаки судьбы, поэтому к любой мистике относятся с пониманием и готовностью оказаться в такого рода событиях, сегодня будут довольны. Например, им сегодня не только можно, но и нужно гадать: такая беседа с судьбой даст им ответ на все вопросы первостепенной важности, которые они ей зададут.
Козерог
Козероги, которые являются убежденными материалистами, а потому категорически отказываются признавать факты, не имеющие логического объяснения, сегодня вынуждены будут согласиться с тем, что они существуют. Тем более, что благодаря мистике они смогут найти ответ на важный вопрос личного свойства, что сегодня заинтересует их больше работы.
Рыбы
Рыбы благодаря мистическим событиям, участниками которых они окажутся, смогут узнать тайну, которую скрывает от них любимый человек. Она многое объяснит представителям знака в его поведении, но это не значит, что новые знания можно употреблять во вред человеку, который находится рядом, лучше скрыть их от него.