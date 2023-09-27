ФОТО ⟩ Девушка лопает воздушные шарики ягодицами на камеру: сколько она зарабатывает в месяц

Она принимает около 20 заказов в неделю. Блогерша рассказала о своем необыкновенном способе заработка денег, лопая воздушные шарики ягодицами. Об этом пишет TSN со ссылкой на Daily Star.
Даниэлла Мотта, у которой более 50 тысяч фолловеров в Instagram, утверждает, что этот уникальный бизнес приносит ей около 30 тысяч долларов в месяц.
Сообщается, что 21-летняя девушка впервые начала использовать эту практику в качестве заработка после того, как один из ее поклонников попросил поиграть с воздушным шариком, лопнув его ягодицами.
Модель подумала, что это заказ на день рождения, но вскоре поняла, что многих людей это сексуально возбуждает. И теперь она лопает таким образом более 20 воздушных шаров в неделю, зарабатывая целое состояние.
Она сказала: «Я поняла, что это фетиш, который действительно существует. Человек получает сексуальное удовольствие посредством взаимодействия с надувными игрушками - от воздушных шаров до надувных кукол или других игрушек для взрослых. Некоторые поклонники просят меня ласкать воздушные шарики и тереться об них, другие просят надуть и лопнуть их при помощи рук. Я серьезно отношусь к просьбам, уважаю фетиши каждого человека. Когда я впервые это сделала, то получила много просмотров и очень привлекательную финансовую отдачу. Я сделала то, что они просили, и не жалею об этом потому, что увидела охват и положительные результаты».