ФОТО ⟩ Девушка лопает воздушные шарики ягодицами на камеру: сколько она зарабатывает в месяц

Она сказала: «Я поняла, что это фетиш, который действительно существует. Человек получает сексуальное удовольствие посредством взаимодействия с надувными игрушками - от воздушных шаров до надувных кукол или других игрушек для взрослых. Некоторые поклонники просят меня ласкать воздушные шарики и тереться об них, другие просят надуть и лопнуть их при помощи рук. Я серьезно отношусь к просьбам, уважаю фетиши каждого человека. Когда я впервые это сделала, то получила много просмотров и очень привлекательную финансовую отдачу. Я сделала то, что они просили, и не жалею об этом потому, что увидела охват и положительные результаты».