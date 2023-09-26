Скончался актер из «Секса в большом городе» Дэвид Маккаллум

Дэвид Маккаллум родился в Глазго 19 сентября 1933 года. С 17 лет он играл в лондонском любительском театре, а в начале 60-х перебрался в США.

В кино он сыграл более сотни ролей. Среди наиболее известных – роль судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: спецотдел». Также он играл в «Сексе в большом городе», «Бэтмен: Рыцарь Готэма», «Мистер и миссис Смит», «Она написала убийство». В 60-х он сыграл служащего КГБ Илью Курякина в сериале «Агенты А.Н.К.Л.».