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СМОТРИ ⟩ «Люди готовы на все ради фрикаделек в IKEA». Девушка бросилась через автостраду, чтобы успеть в магазин

Стен Таливеэ
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Фрикадельки с картошкой. Снимок иллюстративный.
Фрикадельки с картошкой. Снимок иллюстративный. Фото: RADEK MICA/AFP/Scanpix

В социальных сетях распространяется видео, на котором девушка пешком пересекает автостраду, чтобы попасть в IKEA. В комментариях под публикацией кишат разные версии причины такого поступка: «Люди готовы на все ради фрикаделек», пишет Elu24.

Как пишет Mirror, в Tiktok набирает просмотры видео, на котором девушка пересекает автостраду, а затем прорывается через зарасли только чтобы, по ее словам, попасть в IKEA. Да и сам текст в ролике говорит все за себя: «Ты пытаешься пешком добраться до IKEA».

Ролик уже два дня гуляет по Tiktok и за это время набрал 700 000 лайков и тысячи репостов. Мнения в комментариях к ролику разделились на две части: одни сочувствуют девушке, которая признает, что без машины в IKEA действительно не попасть. А есть и те, кто считает, что героиня ролика отправилась в столь рискованное путешествие ради культовых фрикаделек из IKEA.

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