СМОТРИ ⟩ «Люди готовы на все ради фрикаделек в IKEA». Девушка бросилась через автостраду, чтобы успеть в магазин

Как пишет Mirror , в Tiktok набирает просмотры видео, на котором девушка пересекает автостраду, а затем прорывается через зарасли только чтобы, по ее словам, попасть в IKEA. Да и сам текст в ролике говорит все за себя: «Ты пытаешься пешком добраться до IKEA».

Ролик уже два дня гуляет по Tiktok и за это время набрал 700 000 лайков и тысячи репостов. Мнения в комментариях к ролику разделились на две части: одни сочувствуют девушке, которая признает, что без машины в IKEA действительно не попасть. А есть и те, кто считает, что героиня ролика отправилась в столь рискованное путешествие ради культовых фрикаделек из IKEA.