В социальных сетях распространяется видео, на котором девушка пешком пересекает автостраду, чтобы попасть в IKEA. В комментариях под публикацией кишат разные версии причины такого поступка: «Люди готовы на все ради фрикаделек», пишет Elu24.
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СМОТРИ ⟩ «Люди готовы на все ради фрикаделек в IKEA». Девушка бросилась через автостраду, чтобы успеть в магазин
Как пишет Mirror, в Tiktok набирает просмотры видео, на котором девушка пересекает автостраду, а затем прорывается через зарасли только чтобы, по ее словам, попасть в IKEA. Да и сам текст в ролике говорит все за себя: «Ты пытаешься пешком добраться до IKEA».