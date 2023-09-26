В российских СМИ сегодня гуляет новость: «Эстонский режиссер Рене Кирсипуу представит во Франции спектакль с Аллой Пугачевой». Нам удалось до него дозвониться.
Правда ли, что Алла Пугачева получила роль в спектакле эстонского режиссера?
Эстонский режиссер и продюсер Рене Кирсипуу организовал во французских Каннах фестиваль «Летят журавли», в рамках которого будет показан спектакль с Аллой Пугачевой - такая информация во вторник, 26 сентября, разлетелась по интернету. Как оказалось, новость эта несколько преувеличена. И если в первоисточнике указано, что Примадонна будет участвовать в фестивале на Лазурном берегу заочно, некоторые сайты решили этим незначительным уточнением пренебречь.
На этой неделе в Каннах действительно стартует фестиваль «Летят журавли», организованный эстонцем Рене Кирсипуу, который уехал из Эстонии жить во Францию.
В рамках фестиваля особую интригу вызывает премьера пьесы Михаила Дурненкова «Айсберг», которая будет показана в Каннах 28 сентября. На сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет Примадонну актриса Юлия Ауг. Российская актриса, уехавшая от войны и в последнее время проживающая в Таллинне, сегодня уже отправилась на подготовку к громкой премьере во Францию.
Героиня Ауг в «Айсберге» - сумасшедшая, вообразившая себя Пугачевой. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице. Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к Пугачевой. «Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее… Ты могла остановить войну... Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!» - так будет звучать роль Ауг.
По сюжету реальная Пугачева должна посетить палату с Ауг и сказать, или же спеть, какие-то самые важные, чудодейственные слова. Пока российские СМИ анонсируют выход на театральную сцену настоящей Пугачевой, нам удалось дозвониться до Рене Кирсипуу. Вот только режиссер был немногословен, видимо, стараясь перед громкой премьерой сохранить интригу.
«Мне нужно бежать в аэропорт, встречать Юлию Ауг!» - ответил Рене Кирспуу на наш телефонный звонок сегодня после обеда.
Кирсипуу решил сохранить интригу и ушел от ответа на вопрос, так будет ли сама Примадонна задействована в спектакле «Айсберг» в Каннах. Мы несколько раз попросили внести ясность, но подтвердить или опровергнуть присутствие Пугачевой в Каннах Рене Кирсипуу явно не желал.
«Вы не представляете, сколько у меня в эти дни работы. Я новостей никаких не читаю, и что и кто пишет - не знаю. У нас подготовка, репетиции, встречи. Мне некогда с вами говорить, напишите, позже появится время - я вам, возможно, смогу ответить. У вас своя работа, у меня - своя», - сказал Кирсипуу.
Смеем предположить, что если бы Примадонна действительно принимала участие в громкой премьере, этот факт бы точно анонсировался совсем иначе. Причем, не только организаторами фестиваля, но и самой певицей и ее звездным супругом Максимом Галкиным, который активно ведет социальные сети. А так это похоже на смачную приманку, которую жадно заглотили некоторые российские СМИ.
Фестиваль «Летят журавли» Рене Кирсипуу в Каннах - отличный имиджевый ход, который известный режиссер и продюсер затеял с главными российскими звездами, избравшими собственную траекторию полета вдали от российских просторов и берегов. Ставка - на громкие имена, на эффектное сочетание арта, гламура и серьезной литературы.
В рамках фестиваля также пройдут мероприятия, посвященные актрисе Маргарите Тереховой. Ее дочь Анна предоставит фотографии из семейного архива и расскажет о том, как сложилась карьера и судьба звезды фильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера» и других.
Также во Францию приедет писатель Владимир Сорокин. Он представит проект «15 портретов Федора Достоевского».