Правда ли, что Алла Пугачева получила роль в спектакле эстонского режиссера?

Эстонский режиссер и продюсер Рене Кирсипуу организовал во французских Каннах фестиваль «Летят журавли», в рамках которого будет показан спектакль с Аллой Пугачевой - такая информация во вторник, 26 сентября, разлетелась по интернету. Как оказалось, новость эта несколько преувеличена. И если в первоисточнике указано, что Примадонна будет участвовать в фестивале на Лазурном берегу заочно, некоторые сайты решили этим незначительным уточнением пренебречь.

Пока российские СМИ анонсируют выход на сцену самой Пугачевой, играть Примадонну в Канны летит Юлия Ауг. Фото: скриншот

На этой неделе в Каннах действительно стартует фестиваль «Летят журавли», организованный эстонцем Рене Кирсипуу, который уехал из Эстонии жить во Францию.

В рамках фестиваля особую интригу вызывает премьера пьесы Михаила Дурненкова «Айсберг», которая будет показана в Каннах 28 сентября. На сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет Примадонну актриса Юлия Ауг. Российская актриса, уехавшая от войны и в последнее время проживающая в Таллинне, сегодня уже отправилась на подготовку к громкой премьере во Францию.

Героиня Ауг в «Айсберге» - сумасшедшая, вообразившая себя Пугачевой. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице. Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к Пугачевой. «Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее… Ты могла остановить войну... Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!» - так будет звучать роль Ауг.