В Таллине выступит комик Идрак Мирзализаде, которого выгнали из России за шутку

Идрак Мирзализаде снова приезжает в Таллинн со своей Stand Up программой. Организаторы предупреждают, кто был на концерте Идрака в 2022 году, существенная часть материала будет повторяться.

Комик родом из Беларуси, но долгое время проживал в России, где был постоянным резидентом проекта «Stand Up Club #1». Мирзализаде - автор и участник таких юмористических шоу, как «Не все так однозначно», «ВечерВечер», «Порараз Бирацца», «Разгоны», «Открытый микрофон» и «Stand Up» на «ТНТ». В 2018 году в конце выступления на передаче «Вечерний Ургант» произнес политический лозунг из-за чего у канала были проблемы.

В 2021 Идрака обвинили в русофобии и посадили за шутку на десять суток, после чего МВД признало его пребывание на территории РФ - пожизненно нежелательным и выгнали из страны.

Спустя полгода на одном из концертов в Индонезии Идрак продал на аукционе свой российский вид на жительство за десять эфиров (криптовалюта Ethereum, на тот момент эквивалентных примерно 15 тысячам евро).