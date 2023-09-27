Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября: неприятности у одних, достижение целей у других

Скорпион

Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало настоять на своем. Зато те, кто готов к равноправным партнерским отношениям и не ждет от окружающих немедленного удовлетворения любого своего каприза, будут чувствовать себя вполне комфортно.

Творческие натуры обрадуются неожиданным идеям. В этот день вы можете делиться с окружающими любыми планами, а в разговорах – касаться самых важных вопросов; взаимопонимание будет достигнуто, даже если в последнее время поводом для спора становился любой пустяк.

Стрелец

Для тех, кто настроен на серьезные дела, день будет весьма сложным. Трудно правильно оценить открывающиеся перспективы; поступающие предложения кажутся заманчивыми, хотя на самом деле отнюдь не являются таковыми. В такой ситуации очень важно своевременно получить поддержку и помощь опытных коллег. Советы знающих людей окажутся поистине бесценными даже для тех, кто привык полагаться исключительно на собственное мнение.

В сфере личных привязанностей, напротив, дела обстоят наилучшим образом. Родственники найдут способ порадовать вас, да и любимый человек будет необыкновенно внимателен и заботлив. Не скрывайте своих чувств: признания будут встречены благосклонно, а искренность поможет наладить отношения.

Козерог