СТРАСТИ КИПЯТ ⟩ Действительно ли Луиза Рыйвас намекнула на скандал в публикации, посвященной дню рождения мужа?

Сегодня, 26 сентября, день рождения отмечает Таави Рыйвас, который недавно оказался втянутым в скандал. Хотя ни Луиза, ни Таави не давали никаких комментариев после скандальной вечеринки канала TV3, где бывший премьер-министр уединился со светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт в туалете, Луиза разместила в социальных сетях публикацию о дне рождения мужа. Но не было ли здесь завуалированной отсылки к разразившемуся скандалу?

«В жизни нужно сосредоточиться на улыбке, а не на слезах. Считай свой возраст по друзьям, а не по годам. С днем рождения!» - пожелала она в своем посте в социальной сети, где также поделилась несколькими прекрасными семейными фотографиями.

Недавно пара также отметила шестую годовщину свадьбы.

«Шесть лет назад я приехала в церковь на потрясающей машине, спела красивую песню невероятному мужчине, надела на палец кольцо, открыла бутылку, и даже когда кто-то попытался украсть меня прямо со сцены, тот самый мужчина оказался достаточно силен, чтобы отвоевать меня», - вспоминает Луиза в Instagram, делясь с подписчиками фотографиями со дня свадьбы.

Таави и Луиза поженились в 2017 году, но вместе уже 16 лет. Пара познакомилась в 2007 году на музыкальном фестивале на озере Лейго.