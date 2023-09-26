ФОТО, ВИДЕО ⟩ Сексуальная эстонская певица дала последний концерт перед родами: смотрите, что она вытворяла на сцене!

«Сейчас во мне столько разных эмоций, что я не могу выразить их словами... возможно, это мой последний концерт перед небольшим перерывом. Я люблю свою работу и люблю своих поклонников. СПАСИБО ВАМ за то, что поддерживали меня и были рядом, скоро увидимся на сцене», - написала Лийс под фотографиями.

В интервью порталу TV3 певица также заявила, что, уходя в декретный отпуск, она не собирается делать перерыв в музыкальной карьере. «Я всё равно планирую на 100 процентов продолжать заниматься (музыкой - прим.ред.), - говорит артистка. - В декабре этого года я отменила три рождественских концерта, но я собираюсь продолжать гастролировать, но не так интенсивно. Я точно не уйду в декрет! Я уже пишу свой следующий сингл. Я работаю над ним постоянно, всё время», - говорит Лийс о своих планах на будущее.

Недавно Лемсалу также выпустила новый сингл Planet L. Но не является ли ее новый сингл Planet L намеком на имя будущего ребенка? На вопрос о том, что означает буква L, Лийс не ответила.