Известная российская певица пришла на The Voice в Германии и наврала о своем происхождении

Правда, некоторые факты своей биографии исполнительница скрыла от тренеров шоу, чтобы ей точно не отказали в участии. В частности, Ян рассказала, что она приехала из Китая, чтобы прославлять культуру страны.

Однако после окончания школы исполнительница жила в России. Там она училась в вузах. Ян также снималась в российских кино и даже была режиссером некоторых картин. К слову, певица принимала участие в российской версии «Голоса», где была в команде Димы Билана и дошла до финала.