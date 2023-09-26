Возлюбленная депутата Рийгикогу пожаловалась на график мужа: «Как в школе. В 8:30 должен быть на месте, и никаких опозданий!»

Видеоролик TikTok приправлен здоровым юмором, а текст зачитала возлюбленная Терраса Мария. «У вас тоже такое ощущение, что я как будто сегодня утром отвезла Хендрика в школу», - начинает говорить Пихлак в ролике.

«Во-первых, они должны быть там ровно в 8.30 утра, без опозданий. Иногда по утрам он идет с сумкой для физкультуры», - продолжает она.

«В первый учебный день все встают, звучит гимн, а до конца года у них есть определенный сосед по парте. А вот здесь та самая одноклассница, которая поет на всех вечеринках. И, как всегда, в каждом классе есть школьный хулиган, и довольно часто приходится отвечать перед классом», - добавляет она, имея в виду политика из Консервативной партии Эстонии (EKRE).