Спутница жизни депутата Рийгикогу Хендрика Терраса от партии Eesti 200 Мария Пихлак опубликовала в TikTok видео, в котором сравнила его рабочий день в парламенте со школьными буднями. Оказывается, есть много общего: иногда приходится носить спортивную сумку, и, как в школе, в зале заседаний парламента встречаются вздорные люди, пишет TV3.
Возлюбленная депутата Рийгикогу пожаловалась на график мужа: «Как в школе. В 8:30 должен быть на месте, и никаких опозданий!»
Видеоролик TikTok приправлен здоровым юмором, а текст зачитала возлюбленная Терраса Мария. «У вас тоже такое ощущение, что я как будто сегодня утром отвезла Хендрика в школу», - начинает говорить Пихлак в ролике.
«Во-первых, они должны быть там ровно в 8.30 утра, без опозданий. Иногда по утрам он идет с сумкой для физкультуры», - продолжает она.
«В первый учебный день все встают, звучит гимн, а до конца года у них есть определенный сосед по парте. А вот здесь та самая одноклассница, которая поет на всех вечеринках. И, как всегда, в каждом классе есть школьный хулиган, и довольно часто приходится отвечать перед классом», - добавляет она, имея в виду политика из Консервативной партии Эстонии (EKRE).
Смотрите видео ниже!
@elu_terrasega Kas leiad veel sarnasusi kooliga?😅 #riigikogu #hendrikterras #eesti #eestitiktok ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey